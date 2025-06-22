YKS'de 55 Bin Güvenlik Görevlisi Görevde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 51 bin 15 polis ve 4 bin 560 jandarma personelinin görev yaptığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 yılı YKS sürecinin tamamlandığını hatırlattı.

Öğrencilerin sınav süreçlerini huzur ve güven içinde geçirmeleri için 51 bin 15 polis ile 4 bin 560 jandarma personelinin görev yaptığı bilgisini veren Yerlikaya, görevlerini büyük bir sorumluluk bilinciyle tamamlayan polis ve jandarma personeline teşekkür etti.

Yerlikaya, YKS'nin öğrenci, veli ve öğretmenler için hayırlı olması temennisinde bulundu.