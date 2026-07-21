YKS'de Birinci Olan Şerif Efe Dartar'ın Başarı Hikayesi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sayısal puan türünde birinci olan Şerif Efe Dartar, başarısında yıllara yayılan çalışma düzeninin önemli bir rol oynadığını söyledi.

Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olan Dartar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınav sorularının cevapları açıklandığında sonucunun çok iyi olacağını anladığını, ancak birinciliği tahmin edemediğini dile getirdi.

Sınavı soranlara başarı sıralamasının ilk 30 ila 50 arasında olabileceğini söylediğini belirten Dartar, "Bu sabah sonuçları gördüğümde çok mutlu oldum. Beklediğim sonuçtan daha iyi bir neticeydi. Çok mutluluk verici tabii ki. Hem de bir alanda değil iki alanda birinci olmak ayrı bir mutluluk vesilesiydi." dedi.

Dartar, lise hazırlık sınıfından bu yana çok sıkı çalıştığını dile getirerek, "Bu konuda bugün soranlar oldu. 'Benden daha zeki insanlar çevremde gösterebilirim ama benden daha çok çalışmış bir insan tanımıyorum.' dedim. Gerçekten son 5 senem hep çalışarak geçti. Dolayısıyla son yıla bırakmamış olmam da benim için ciddi bir avantajdı." diye konuştu.

AYT konularını 11. sınıfın ortasına geldiğinde bitirdiğini anlatan Dartar, 12. sınıfta da sürekli deneme çözdüğünü, çözdüğü TYT, AYT genel denemelerin sayısının da yaklaşık 400'ü bulduğunu söyledi.

"5 senenin toplamına bakarsak herkesten çok çalıştım"

Dartar, sınava hazırlık sürecinde çevresinin çok destekleyici rol üstlendiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Çevrem çok destekleyiciydi. Okulumuz, Kabataş Erkek Lisesi'ndeki idarecilerimiz, müdürümüz, öğretmenlerimizden pek çoğu hatta hepsi, teknik personelimiz, arkadaşlarımız. Okuldaki teknik personelimiz bizim için uygun ortamı sağlamak için 7/24 gündüz gece dinlemeden uğraşıyordu. Ben bunun çok ciddi etkisi olduğunu düşünüyorum. Onun dışında da kendi yaptığım bir şey söyleyecek olursam, çalışmayı son seneye bırakmamayı söylerim. Bu gerçekten insana ciddi bir opsiyon sağlıyor. Bazı arkadaşlarımın 12. sınıfta oturup bir çay içecek vakitleri yoktu. Ama benim geçmiş yıllardan gelen birikimi de kullanarak çeşitli opsiyonlarım oluşuyordu. Ben 12. sınıfta herkesten çok çalıştım demiyorum. Ben 5 senenin toplamına bakarsak herkesten çok çalıştım. Bunun etkisi bence çok büyük."

TEKNOFEST'teki birinciliği çalışma azmini pekiştirdi

Dartar, TEKNOFEST tarafından 2024'te düzenlenen Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'na katılarak Yer Bilimleri Kategorisi'nde takım arkadaşlarıyla birlikte birincilik elde ettiklerini de söyledi.

Bunun neticesinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katıldıklarını anlatan Dartar, böylece kutup araştırmalarını sahada yürütme fırsatı bulduklarını ve bu başarının çalışma azmini geliştirdiğini dile getirdi.

Dartar, TEKNOFEST'in yarışmasında geliştirdikleri insansız hava aracıyla meteorolojik ölçümleri yapmayı ve bunu da daha sonra Milli Kutup Veri Analiz Programı adını verdikleri bir programla analiz etmeyi hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bunun aslında gerçekten bir lise öğrencisine kattığı çok şey var. Bir kere proje yazım becerisi, literatür tarama becerisi veya genel olarak bir araştırma yapma becerisi elde etmesinin yanında geliştirdiğiniz çok ciddi bir çevre oluyor. Benden herhangi bir öğrenci, özellikle bir alt dönem bir şey istediğinde onu bir yere bağlayabiliyorum. Yani tamam ben bunu bilmiyorum ama şu kişi çok iyi biliyordur deyip onu oraya yönlendirebiliyorum. Bana mesela bu beceriyi TEKNOFEST, TÜBİTAK, T3 Vakfı, bu tür kuruluşlar kazandırdı.

Yarışmada birlikte çalıştığım takım arkadaşlarım da YKS'de dereceye girdi. Antarktika'ya 3 kişi gitmiştik. Ekip arkadaşlarımdan Kayra Ege Altun 81'inci oldu. Diğer ekip arkadaşımız Elif Sena Şahin de 530'uncu oldu. Bu aslında şunu da gösteriyor bize. Bu tür yarışmalara katılıp bir yandan da YKS'ye hazırlanmak mümkün. Zaten orada da geliştirdiğiniz beceriler var. En basitinden çalışmayı öğreniyorsunuz. O yüzden öğrenciler bu konuda da içlerini rahat tutabilirler. TEKNOFEST'in, TÜBİTAK'ın, T3 Vakfı'nın sunduğu imkanlar için çok teşekkür ediyorum."