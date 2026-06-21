YKS Maratonu Tamamlandı - Son Dakika
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YKS Maratonu Tamamlandı

21.06.2026 19:15
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YÖK Başkanı Özvar, YKS 2026 süreçlerini tamamlayan adayları tebrik etti ve başarı diledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunu tamamlayan adayları tebrik etti.

Özvar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, YKS 2026 maratonunun bugünkü oturumlarla tamamlandığını belirtti.

Büyük bir emek ve iradeyle bu süreci geride bırakan tüm adayları yürekten kutlayan Özvar, şunları kaydetti:

"Ancak unutmayalım ki bir sınav sonucu, insanın değerini ve potansiyelini tek başına belirlemez. Her bir gencimizin sahip olduğu birikim, yetenek ve azim geleceğe dair en kıymetli sermayesidir. Şimdi biraz dinlenme ve emeklerin karşılığını bekleme zamanı. Sonuçların tüm adaylarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Kültür, Eğitim, Güncel, YKS, Son Dakika

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