YKS'nin ikinci oturumu AYT sona erdi - Son Dakika
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YKS'nin ikinci oturumu AYT sona erdi

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ÖSYM tarafından düzenlenen ve 1 milyon 983 bin 766 adayın katıldığı YKS'nin ikinci oturumu AYT, saat 13.15'te sona erdi. Sınavda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru soruldu. Üçüncü oturum olan YDT ise öğleden sonra yapılacak ve 228 bin 814 aday katılacak.

09.06.2024 13:22
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(ANKARA) - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve 1 milyon 983 bin 766 adayın katıldığı YKS'nin ikinci oturumu AYT, saat 13.15'te sona erdi. AYT, saat 10.15'te başladı ve adaylara sınavda 160 soru için 180 dakika süre verildi.

YKS'nin ikinci oturumu AYT, saat 13.15'te sona erdi. 1 milyon 983 bin 766 adayın katıldığı sınavda, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru soruldu.

Üçüncü oturum YDT öğleden sonra yapılacak

Öğleden sonra saat 15.45'te gerçekleşecek olan üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT), Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. YDT'ye İngilizceden 218 bin 316, Arapçadan 5 bin 717, Almancadan 2 bin 849, Fransızcadan bin 172, Rusçadan 760 kişi olmak üzere toplam 228 bin 814 aday katılacak.

Kaynak: ANKA

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