Anka Haber Ajansı 21 Haziran Pazar Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 21 Haziran Pazar Gündemi

Anka Haber Ajansı 21 Haziran Pazar Gündemi
21.06.2026 09:00  Güncelleme: 09:38
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ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu AYT ve Yabancı Dil Testi, 81 il ve KKTC'de gerçekleştirilecek. Ayrıca bugün siyasi parti toplantıları, EYT eylemi, Sivas Katliamı anması ve Adalar Belediye Başkanı protestosu gibi etkinlikler yer alıyor.

10.15 - 15.45 - ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi, 81 il ve KKTC'nin Lefkoşa kentinde düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Gelecek Partisi 4 Genel Başkan Yardımcısı ve 19 il başkanının katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ DİYARBAKIR)

15.00 - EYT ve Emekliler Federasyonu, Kartal Meydanı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

17.00 - Sivas Katliamı'nın 33. yılında, Kadıköy'de anma etkinliği düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

19.30 - Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın gözaltına alınması, Büyükada'da düzenlenecek yürüyüşle protesto edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ İSTANBUL)

-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da yapılacak Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılacak.(KAHİRE)

?İran ile ABD arasında sağlanan mutabakatın ardından taraflar İsviçre'de bir araya gelecek. (BURGENSTOCK)

12.30 - 16.00 - 19.00 - Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 2. etabı, Belçika-Fransa, Almanya-Brezilya ve Türkiye-Çin müsabakalarıyla sona erecek. (ANKARA)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

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