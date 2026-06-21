Anka Haber Ajansı 21 Haziran Pazar Gündemi

10.15 - 15.45 - ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi, 81 il ve KKTC'nin Lefkoşa kentinde düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Gelecek Partisi 4 Genel Başkan Yardımcısı ve 19 il başkanının katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ DİYARBAKIR)

15.00 - EYT ve Emekliler Federasyonu, Kartal Meydanı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

17.00 - Sivas Katliamı'nın 33. yılında, Kadıköy'de anma etkinliği düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

19.30 - Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın gözaltına alınması, Büyükada'da düzenlenecek yürüyüşle protesto edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ İSTANBUL)

-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da yapılacak Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılacak.(KAHİRE)

?İran ile ABD arasında sağlanan mutabakatın ardından taraflar İsviçre'de bir araya gelecek. (BURGENSTOCK)

12.30 - 16.00 - 19.00 - Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 2. etabı, Belçika-Fransa, Almanya-Brezilya ve Türkiye-Çin müsabakalarıyla sona erecek. (ANKARA)

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