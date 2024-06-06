YKS Öğrencileri İçin Nüfus Müdürlükleri Açık Olacak - Son Dakika
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YKS Öğrencileri İçin Nüfus Müdürlükleri Açık Olacak

YKS Öğrencileri İçin Nüfus Müdürlükleri Açık Olacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin ihtiyaç duyacakları belgeleri alabilmesi amacıyla, nüfus müdürlükleri 8-9 Haziran'da açık bulundurulacak. Nüfus müdürlükleri, sınav merkezi olan il ve ilçelerde 8 Haziran Cumartesi 07.00-17.00 ve 9 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatlerinde hizmet verecektir. Öğrencilerin vakit kaybı yaşamamaları için sınava giriş belgesini ibraz ederek randevusuz olarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Tüm adaylara başarılar dileriz.

06.06.2024 12:01
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin ihtiyaç duyacakları belgeleri alabilmesi amacıyla, nüfus müdürlükleri 8-9 Haziran'da açık bulundurulacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, YKS dolayısıyla sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlüklerinin 8 Haziran Cumartesi 07.00-17.00 ve 9 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.

Öğrencilerin vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek müracaat etmesi gerektiği aktarılan açıklamada, "İşlemler randevusuz olarak gerçekleştirilecektir. Sınava girecek adaylara başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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