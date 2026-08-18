YKS Sonuçları Açıklandı
Bakan Tekin, YKS yerleştirme sonuçlarının öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının öğrencilere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.
Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının öğrencilerimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni eğitim-öğretim yılında üniversite hayatına adım atacak öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Emeklerinin karşılığını alan gençlerimizin yolları ve bahtları açık olsun."
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