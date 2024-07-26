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YKS tercihleri için uzmanından adaylara tavsiyeler

ANKARA - Eğitim ve Kariyer Uzmanı İsmail Yolcu, kapatılan ikinci öğretim programlarına, yeni açılan bölümlere ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sürecine ilişkin dikkat edilmesi gereken konulara değindi.

2024-YKS sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanmasının ardından sınava giren 2 milyon 819 bin 362 aday tercih dönemine odaklanmıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin belirlediği takvime göre tercih döneminin başlamasıyla toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjanın bulunduğu yükseköğretim kurumları için adaylar 2 Ağustos'a kadar tercihlerini yapacak. Tercih döneminde adaylar yeteneklerine ve puanlarına göre en uygun okul ve bölümleri tercih ederek, üniversite hayatına başlayacak. Tercih yapacak adaylara tavsiyelerde bulunan Eğitim ve Kariyer Uzmanı İsmail Yolcu, 2024-YKS tercih sürecine ilişkin, üniversite adaylarının tercih yaparken dikkat etmesi gereken noktaları değerlendirdi.

Kapatılan bölümler öğrencilerin tercihini etkileyecek

Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan kararla kapatılan bölümlerin yaklaşık 25 bin kontenjana sahip olduğuna dikkati çeken Yolcu, kapatılan bölümlerinin arasında en çok sözel bölümler olduğunu dile getirdi. Kapatılan ikinci öğretim bölümlerinin öğrencilerin tercihini nasıl etkileyeceği konusunda bilgi vererek, "Çok basit bir algoritma var, eğer ikinci öğretim programlarının puanları tercihini yapacağımız birinci bölüm programlarının yukarısındaysa, normal öğretim puanlarını yukarıya çekecek. Örneğin, 300 puanlık bir yerse kapatılan o zaman 300'ün yukarısındaki bölümleri değil, düşüğündeki 299 ve devamındaki bölümleri yukarıya doğru yükseltecek" dedi.

"Yeni açılan bölümler açık ara öndeler"

YÖK'ün istihdama duyarlı bu yıl yeni açtığı bölümler olduğunu da dikkat çeken Yolcu, "Özellikle ön lisans bölümleri, geçen yıl siber güvenlik bölümü açılmıştı 4 üniversitede inanılmaz rağbet görmüştü. Bu yılki açılan bölümler de çok güzel bölümler, orijinal bölümler. Peki akla şu geliyor, bu yeni açılan özellikle yapay zeka, makine öğrenmesi gibi bölümler, bilgisayar mühendisliğini yazılım mühendisini etkiler mi işte tam burada öğrenciler hemen şunu sorguluyorlar bu yıl. 'Hocam ama o mühendislik değil biz mühendislik yazalım, mühendis her zaman mühendistir' diye böyle bir algı var ama 2 yıllık ön lisanslarda yeni açılan bölümler geçen yılki siber güvenlikle açık ara öndeler" diye konuştu.

Sınava fazladan 170 bin öğrenci girdi

Yolcu, 4+4+4 sisteminden dolayı ilk okula erken kayıt olan 170 bin öğrencinin bu yıl mezun olarak üniversite sınavına girdiğini kaydetti. Sınava normal şartlarda 2025'te girmesi gereken 170 bin öğrencinin bu yılki sınavda yüzde birlik, ikilik, üçlük ve dörtlük dilimdeki yüksek puan alacak olan öğrenciler ile aynı potaya gireceklerini ifade ederek, "2025 yılındaki o öğrenciler bu yıl ikisi birden aynı pota içerisinde buluştular. Bu şunu oluşturdu, özellikle ilk 5 bin, 10 bin, 50 bin, 100 bin bandında öğrenci sıralaması oluştu. Yani öğrenci kendi yılında sınava girse belki de tıp tercih edecekti ilk 50 bine girecekti işte asıl yığılmanın olduğu kısım tam da bu nitelikli okullardan mezun olan öğrencilerin hepsi 2024 yılında buluştular. Bu da öğrenciler arasında ilk 50 bine giremeyen öğrenci tıp seçemediği için mezuna bırakıyor" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin yapacakları tercihleri son 2 güne bırakmadan yapması gerektiğinin altını çizen Yolcu, adayların tercih işlemini kontrollü bir şekilde yapmaları gerektiğini belirtti. Geçmişte öğrencilerin cep telefonundan tercih yaptıkları için hatalı tercih yaptığını anımsatan Yolcu, öğrencilerin daha büyük ekranlardan ve çıktı alarak tercih yapmaları konusunda uyardı.