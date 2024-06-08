YKS TYT Sınavında Matematik Soruları Zorlandı

Güncel

HABER: OGÜN AKKAYA - GÖRÜNTÜ: UĞUR DEMİRCİ

(ANKARA) - Üniversite adayı 3 milyon 120 bin 875 adayın katıldığı YKS'nin birinci oturumu TYT sona erdi. Sınavı değerlendiren öğrenciler, matematik alanındaki soruların zorluğundan şikayet etti. Sınava giren bir aday, "Matematik zordu. Sayısala bu kadar önem verilmesi biraz zorladı" dedi. Rapçi Ezhel'in annesi Ulya Turgut da sınava girenler arasındaydı. Turgut, "Ben kazanana kadar sınava gireceğim" dedi.

TYT'de adaylara, 120 soru için 165 dakika süre verildi. Türkçe Testi'nden 40, Sosyal Bilimler Testi'nden 20, Temel Matematik Testi'nden 40, Fen Bilimleri Testi'nden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi.

TYT'den çıkan adaylar, sınav sorularını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Bazı adaylar, matematik sorularının zor olduğunu ifade ederken, bir kısmı da Türkçe sorularında süreyi yetiştirememekten dert yandı.

"Matematik zordu, sözel kolaydı"

Geçen sene de sınava girdiğini söyleyen Gülizar Polat, "Türkçe bayağı kolaydı. Matematik sorularında biraz zorlandım. Sosyal bilimler de kolaydı. Genel olarak kolaydı." dedi. Bir başka aday, "Sınav zordu. Soruları yetiştirdim ama matematik zordu" derken, Arif Sarp Özdemir ise "Sınav biraz zorlayıcıydı. Matematik zordu. Sözel biraz kolaydı. Sayısala bu kadar önem verilmesi biraz zorladı. Süre yetti" diye konuştu.

Matematik sorularının zor olduğunu belirten meslek lisesi mezunu bir aday ise "Turizm Otelcilik bölümü mezunu olarak zordu gayet. Meslek liseliler olarak zor geçti. Görmediğimiz dersler çıkıyor. Hayırlısı. Temel matematik özellikle çok zorladı. Ama başardık bir şekilde" dedi.

Rapçi Ezel'in annesi: "Kazanana kadar sınava gireceğim"

Rapçi Ezhel'in annesi Ulya Turgut da TYT'de ter döken adaylar arasında yer aldı. Devlet Halk Dansları'ndan emekli olan Turgut, "Matematik ve fen bilgisinde iddialı değilim. Türkçe, sosyale ağırlık verdim. Benim amacım yabancı dil bölümü. Yarın ona odaklanacağım. Rahatsızlığım vardı ama yine de kaçırmadım, geldim. Ben kazanana kadar sınava gireceğim" diye konuştu.