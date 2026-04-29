YKS'ye 52 Gün Kala Net Artırma Stratejileri
YKS'ye 52 Gün Kala Net Artırma Stratejileri

29.04.2026 11:45
Uzmanlar, kalan sürede yeni konu öğrenmektense mevcut bilgiyi doğru kullanmanın önemine dikkat çekiyor. Günde 1 net artışı, 52 günde büyük fark yaratabilir.

Üniversite maratonunda son viraja girildi. 20-21 Haziran'daki YKS'ye 52 gün kaldı. Uzmanlara göre, yeni konu öğrenmekten çok mevcut bilgiyi doğru kullanmak önemli. Günde 1 net artırmak, 52 günde büyük sıçrama sağlar.

TYT için: Türkçede her gün 20 paragraf sorusu çözün, okuma hızını artırın. Matematikte işlem hatalarını sıfırlayın, her gün 10-15 problem çözün. Fen bilimlerinde kısa özet notlarla tekrar yapın, formülleri kartlara yazın. Sosyal bilimlerde yorum gücünüzü geliştirin, harita ve grafik pratiği yapın.

AYT için: Matematikte yüksek getirili konulara (fonksiyon, türev, integral) odaklanın. Edebiyatta yazar-eser eşleşmelerini tablo halinde çalışın. Biyolojide sistemleri şemayla tekrar edin. Fizikte elektrik, manyetizma, dalgalar gibi konulara ağırlık verin. Kimyada organik, denge ve asit-baz konularını iyi kavrayın.

Haftada en az 2 TYT, 1 AYT denemesi çözün ve yanlışlarınızı analiz edin. Yanlış defteri tutarak aynı hataları tekrarlamayın. Son haftalarda bu defteri çalışmak netleri artırır. Temel kavramları tekrarlayın: Tarihte kronolojik sıra ve neden-sonuç ilişkisi, coğrafyada harita ve grafik yorumlama, felsefede filozof-görüş eşleşmeleri, din kültüründe temel kavramlar ve metin yorumlama.

