YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının kıymetli öğrencilerimiz, fedakar aileleri ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Üniversite hayaline kavuşan öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, tüm gençlerimize başarı dolu ve gönüllerince bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandı.