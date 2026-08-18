YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Burhanettin Duran, 2026-YKS sonuçlarının öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının kıymetli öğrencilerimiz, fedakar aileleri ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Üniversite hayaline kavuşan öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, tüm gençlerimize başarı dolu ve gönüllerince bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
Fenerbahçeli taraftarı kucağına alıp koruyan polis memuru, minik taraftarın duygulandıran sorusunu açıkladı
Sizin düşünceleriniz neler ?