YOİKK Toplantısında Yatırım Adımları Değerlendirildi

(ANKARA) - Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantıya ilişkin, "Yatırım süreçlerini sadeleştiren, üretimi ve ihracatı güçlendiren, ikiz dönüşümü hızlandıran adımları kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) olarak 2026 yılının ilk toplantısını, ilgili bakanlarımız, kurumlarımız ve özel sektör temsilcilerimizin geniş katılımıyla gerçekleştirdik. Bugünkü toplantımızda, 10 Temmuz 2025'te açıklanan YOİKK Eylem Planı'nda yer alan 39 eyleme ilişkin kaydedilen gelişmeleri, 5G yetkilendirmesi, fiber altyapının güçlendirilmesi, KOBİ tanımının güncellenmesi ve dijitalleşmeye yönelik hukuki düzenlemeler başta olmak üzere yatırım süreçlerini hızlandıran adımları, sanayinin finansmana erişimini kolaylaştıran uygulamaları, ihracat finansmanı desteklerini ve yerel kalkınma hamlelerini, yenilenebilir enerji yatırımlarında izin süreçlerinin iyileştirilmesi, yeşil dönüşüm ve Türkiye Yeşil Taksonomisi çalışmalarını değerlendirdik."

Kamu-özel sektör istişaresinin en önemli platformlarından biri olan YOİKK kapsamında, yatırım süreçlerini sadeleştiren, üretimi ve ihracatı güçlendiren, ikiz dönüşümü hızlandıran adımları kararlılıkla sürdüreceğiz. Toplantımızın ve alınan kararların hayırlara vesile olmasını diliyor; kurul çalışmalarına katkı veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."