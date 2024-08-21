YÖK, 34 yaş üstü kadınlara özel kontenjan ayırdı - Son Dakika
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YÖK, 34 yaş üstü kadınlara özel kontenjan ayırdı

YÖK, 34 yaş üstü kadınlara özel kontenjan ayırdı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan düzenlemeyle, devlet üniversitelerinde 34 yaş üstü kadınlara özel kontenjan ayrıldı. Bu kapsamda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne 149 kadın yerleşti. Rektör Fatih Yılmaz, yerleşen öğrencilere başarılar dileyerek, kadınların üniversite okumasının ve istihdam edilmesinin önemini vurguladı.

21.08.2024 17:17
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??Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 34 yaş üstü kadınlara devlet üniversitelerinde özel kontenjan ayırmasının ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine (TOGÜ) 149 kişi yerleşti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 34 yaş üstü kadınlara ayrılan özel kontenjanla TOGÜ'ye yerleşenlerden Hacer Sezek ve Mine Gürel, Rektör Fatih Yılmaz'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Rektör Yılmaz, Sezek ve Gürel'e başarılar dileyerek, şunları kaydetti:

"Farklı nedenlerle üniversiteye gidememiş kadınlara ön lisans ve lisans programlarında kontenjan açıldı. Bu kapsamda üniversitemizin farklı programlarına 149 kadın yerleşti. Kadınların, yükseköğretim sistemi içerisinde yer almasını önemsiyoruz. Onların farklı meslek gruplarında olmaları, çeşitli iş kollarında faaliyet göstermeleri önemli. Kadınların hem üniversite okumaları hem de istihdam edilmeleri birçok olumlu dönüşü de beraberinde getirecektir. Bunun yanı sıra bu uygulama 34 yaş üstü kadınların kariyerlerine ve bireysel gelişimlerine katkı sağlayacaktır. Uygulama dolayısıyla YÖK Başkanlığımıza teşekkür ediyorum."

Tokat Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi programına yerleşen Hacer Sezek de "Üniversitemizi internette ve sosyal medyada fazlasıyla gördüm. Üniversitenin öğrencisine değer verdiğini biliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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