YÖK Başkanı Kazakistan'a Gidiyor - Son Dakika
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YÖK Başkanı Kazakistan'a Gidiyor

06.06.2026 10:29
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Prof. Dr. Erol Özvar, TDT Eğitim Bakanları Toplantısı için Kazakistan'a gidiyor, işbirliği konuları ele alınacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9. Eğitim Bakanları Toplantısı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Kazakistan'a gidecek.

YÖK'ün açıklamasına göre, Özvar, 8 Haziran'da Kazakistan'ın Türkistan şehrinde, TDT bünyesinde gerçekleştirilecek ve yükseköğretim alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik önemli başlıkların ele alınacağı 9. Eğitim Bakanları Toplantısı'nın açılışında konuşma yapacak.

TDT üyesi ülkeler arasında yükseköğretim entegrasyonunu güçlendirecek adımların görüşüleceği toplantının gündem maddelerinden birini, Türkiye'nin daha önce gündeme taşıdığı "Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı" geliştirilmesine yönelik öneriler oluşturacak.

Bu kapsamda, Türk Dünyası Yükseköğretim Veri Bankası kurulması, Türk Dünyası Yükseköğretim Kalite Ajansı oluşturulması, üniversiteler arasında diploma tanıma ve denklik mekanizmalarının geliştirilmesi ve Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) yapısının güçlendirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.

YÖK'ün öncülük ettiği bu girişimlerle, Avrupa Yükseköğretim Alanı'na benzer şekilde Türk dünyasında ortak bir akademik ekosistem oluşturulması hedefleniyor.

Özvar, 9. Eğitim Bakanları Toplantısı'nın ardından Türk Akademisi Bilim Kurulu Toplantısı'nda da bir konuşma yapacak ve Kazakistan ziyareti kapsamında bazı ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

Kazakistan, Eğitim, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Kazakistan'a Gidiyor - Son Dakika

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