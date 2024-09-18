YÖK Başkanı Özvar: Başarı Sıralaması Rekabetçi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

YÖK Başkanı Özvar: Başarı Sıralaması Rekabetçi

Geniş Video İzle

YÖK Başkanı Özvar, yeni bölümlerin başarı sıralamasının 4 yıllık programlarla yarışır düzeyde olduğunu belirtti.

18.09.2024 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÖK Başkanı Özvar: "Açılan yeni bölümlerde öğrencilerin başarı sıralaması, 4 yıllık örgün eğitim programlarıyla yarışacak düzeydedir"

ANKARA - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, "Açılan yeni bölümlerde öğrencilerin başarı sıralaması, 4 yıllık örgün eğitim programlarıyla yarışacak düzeydedir" dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında 'Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi' düzenlendi. Toplam 7 oturumda gerçekleşecek ve 35 konuşmacının yer alacağı Yetenek Yönetimi Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın yanı sıra savunma sanayisinden ve kamu kurumlarından temsilciler, üniversite rektörleri ve akademisyenler katıldı. YÖK Başkanı Özvar, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada savunma sanayisinin stratejik ve kritik öneme sahip sektörlerden biri olduğunu belirterek, "Ülkemizin güvenliğini sağlamak, bağımsızlığını korumak ve aynı zamanda küresel rekabette var olabilmek için savunma teknolojilerinde yetkin, inovatif ve donanımlı insan kaynağına ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

"Rekabet gücünü koruyabilmesi için kritik öneme sahip bir konu olduğunu düşünüyorum"

Özvar, yetenekleri erken keşfetmenin, doğru yönlendirmenin ve onlara uygun kariyer yolları açmanın sektörün sürdürülebilir başarısı için kritik bir rol oynayacağına dikkat çekerek, "Savunma sanayisinde kuşkusuz öne çıkan en önemli unsur, sektörün teknolojiye dayalı ve yenilikçi çözümler gerektiren bir yapıya sahip olmasıdır. Bu, sadece mühendislik değil, aynı zamanda yapay zeka, veri analitiği, otonom sistemler, siber güvenlik gibi pek çok disiplinin bir araya geldiği, disiplinler arası bir iş gücü talebini de beraberinde getirmektedir. Bu yeni teknolojilere uyum sağlayacak genç yetenekleri kazanmanın savunma sanayimizin rekabet gücünü koruyabilmesi için kritik öneme sahip bir konu olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Siber güvenlik ve yapay zeka alanlarında yeni adımlar attık"

Özvar, siber güvenlik, yapay zeka ve dijitalleşme gibi stratejik alanlarda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile yapılan iş birliği çerçevesinde dört yeni siber güvenlik meslek yüksekokulu açıldığını hatırlatarak, "Bu yüksekokullar geçtiğimiz yıl eğitim ve öğretim yılında eğitime başlamıştır. Bu okullara giren öğrencilerin başarı sıralaması, 4 yıllık örgün eğitim programlarıyla yarışacak düzeydedir" dedi.

Yenilikçi stratejiler, en iyi uygulamalar ve savunma sanayiinin dinamik yapısına uygun çözümler üzerine odaklanılacak Yetenek Yönetimi Zirvesi ile sektör profesyonellerinin bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları, ortak projeler geliştirmeleri ve savunma sanayisinin geleceği için güçlü bir insan kaynakları altyapısı oluşturmaları amaçlanıyor.

YÖK Başkanı Özvar: Başarı Sıralaması Rekabetçi
Kaynak: İHA

Teknoloji, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Özvar: Başarı Sıralaması Rekabetçi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
17:53 Narin neden katledildi Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
17:47 Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olayda tutuklama Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olayda tutuklama
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
08:29 Özel’in “mafya“ suçlamasına Soylu’dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat Özel'in "mafya" suçlamasına Soylu'dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 20:53:26. #1.12#
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar: Başarı Sıralaması Rekabetçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement