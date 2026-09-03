YÖK Başkanı Özvar, Kocaeli Üniversitesi Senatosu'na başkanlık etti ve Bilim Park'ı gezdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YÖK Başkanı Özvar, Kocaeli Üniversitesi Senatosu'na başkanlık etti ve Bilim Park'ı gezdi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kocaeli Üniversitesi Senato Toplantısı'na başkanlık etti, ardından Bilim Park'ı ziyaret etti. Özvar, konuşmasında üniversitelerin bölgesel kalkınmaya katkısının önemini vurguladı ve senato üyelerinin sorularını yanıtladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kocaeli Üniversitesi Senato Toplantısı'na başkanlık etti.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk ve senato üyeleri tarafından karşılanan Özvar, toplantıda yaptığı konuşmada, yükseköğretim alanındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özvar, Türkiye'nin yükseköğretim alanında bölgesel gücünü artırırken uluslararası işbirliklerini de geliştirdiğini belirterek, üniversitelerin eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra ülkenin kalkınmasına katkı sunmasının önemine dikkati çekti.

Üniversitelerin güçlü oldukları alanlarda farklılaşmalarının ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmalar yürütmelerinin önemine değinen Özvar, bu yöndeki çalışmaları desteklediklerini ifade etti.

Senato üyelerinin sorularını da yanıtlayan Özvar, toplantının ardından Kocaeli Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Park'ı ziyaret etti. Özvar, burada Rektör Zafer Cantürk'ten Bilim Park'ta yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Kocaeli Üniversitesi, Güncel, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Özvar, Kocaeli Üniversitesi Senatosu'na başkanlık etti ve Bilim Park'ı gezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü Eğri minareli 8 asırlık camideki gizemli yeşil çanakların sırrı çözüldü
Suriye’de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti Suriye'de koleksiyoner 20 yılda topladığı 8 bine yakın tarihi eseri devlete teslim etti
Salgın kabusu geri döndü Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor Salgın kabusu geri döndü! Ebola, koronadan bile hızlı yayılıyor
Araç üzerinden havai fişek atan konvoya 900 bin lira ceza Araç üzerinden havai fişek atan konvoya 900 bin lira ceza
Düğün fotoğrafı çekiminde şaşırtan anlar: Damattan önce fotoğrafçı öptü Düğün fotoğrafı çekiminde şaşırtan anlar: Damattan önce fotoğrafçı öptü
Batan gemide kaybolan Pancar’ın, kazadan önceki görüntüsü ortaya çıktı Batan gemide kaybolan Pancar’ın, kazadan önceki görüntüsü ortaya çıktı

19:03
Eski bakan Denizolgun’un şüpheli ölümünde doktorunu yalanlayan kayıt
Eski bakan Denizolgun'un şüpheli ölümünde doktorunu yalanlayan kayıt
18:32
Togg’dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası
Togg'dan 48 aya varan vadeyle sıfır faizli kredi kampanyası
18:27
Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: Yaralılar var
Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: Yaralılar var
18:00
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
17:17
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen’in acı günü
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in acı günü
16:58
Bizzat yönetime bildirdi Galatasaray’da Sane şoku
Bizzat yönetime bildirdi! Galatasaray'da Sane şoku
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 19:10:21. #7.13#
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar, Kocaeli Üniversitesi Senatosu'na başkanlık etti ve Bilim Park'ı gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement