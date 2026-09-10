YÖK Başkanı Özvar Konya'da konuştu, gençlerin klasik eserlerle temasına dikkat çekti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Klasik Düşünce Okulu'nun çalışmalarına ilişkin, "Bu çalışmalar, veya benzer oluşumlar, medeniyetimizin hala capcanlı olduğunu gösteren hayat emareleridir." dedi.

Özvar, Konya'da bir otelde düzenlenen "Klasik Düşünce Okulu Akademisyenler Kampı 2026" programının açılışında, Klasik Düşünce Okulu'nun zor bir görev üstlendiğini söyledi.

Klasik diye tabir edilen İslam medeniyetinin entelektüel kaynaklarının, bu çağda okumaya açılmasının değerli olduğunu belirten Özvar, "Bunların değerlendirilmesi, bir kısmının tercüme edilmesi ve tahkikatının yapılması, sadece burada kalmayıp, bu metinlerin bugüne ne söyleyebileceğini, bugünkü modern dünyanın sorunlarına karşı bu klasik kaynaklarımızı ne ölçüde kullanabileceğimizi bizlere göstermeye çalışıyor. Bu fevkalade önemli bir misyon." diye konuştu.

"Gençlerimizin bu eserlerle temas etmesi, medeniyetimizin canlılığının temel işaretlerinden biri"

Bu çalışmaların devam etmesi temennisinde bulunan Özvar, şunları kaydetti:

"Genç arkadaşlarımızın, bu eserlerle gençken tanışarak hemhal olmaları, İslam'ın entelektüel kaynaklarını bu yaşlarda tanımalarının, İslam medeniyeti ve Anadolu kültürü açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Gençlerimizin bu eserlerle temas etmesinin, medeniyetimizin canlılığının temel işaretlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bu kaynakların unutulması, hatta okunamaması, bu medeniyetin köklerinin kuruması veya kökleriyle dalları arasındaki temasın kesilmesi anlamına geliyor ki bizim için bu ciddi bir sıkıntı. Bu çalışmalar veya benzer oluşumlar, medeniyetimizin hala capcanlı olduğunu gösteren hayat emareleridir. Bu tür çalışmaların, İslam medeniyetini karakterize eden tarihi mekanlarda ve şehirlerde yapılıyor olmasının da anlamlı olduğunu düşünüyorum."

Erol Özvar, İslam medeniyetinin gelişme seyirlerine ilişkin, entelektüel ve fikri alandaki devirlerin 13. yüzyıla kadar, hatta Gazali'ye kadar büyük bir devinim içerisinde olduğunu dile getirdi.

13. ve 14. yüzyıldan itibaren, entelektüel ve fikri üretkenlik bakımından İslam medeniyetindeki faaliyetlerin büyük ölçüde azaldığını vurgulayan Özvar, "O devirlere kadar üretilen eserlerin çoğu birbirini tekrar ve takip eden eserler olarak ortaya çıktı. İslam medeniyeti içerisindeki siyasi ve askeri oluşumlar, bütün coğrafyalara karşı ciddi bir ilerleme kaydetti. İslam dininin doğduğu ve inkişaf ettiği coğrafya, doğduğu tarihten itibaren hep büyümeye devam etti." ifadesini kullandı.

"Okuma tarzını daha üst seviyelere çıkarmamız lazım"

Klasik Düşünce Okulu Başkanı Ekrem Demirli ise konuların uzmanlar tarafından ele alındığı programlarda katılımcılara bir bakış açısı kazandırmak istediklerini aktardı.

Klasik Düşünce Okulu'nun amacının, klasik mirası dikkate alarak, yeni bir üretim yapmak olduğunu belirten Demirli, "Klasik Düşünce Okulu'ndaki okuma tarzını daha üst seviyelere çıkarmamız lazım. Yani metin okumanın daha da üzerine çıkmamız lazım. Yani kelamda ya da tasvirde ele alınan konuyu başka bir branşta karşılaştırma yaparak, bu metinleri üreten aklı anlamaya çalışmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu da böyle bir organizasyonun Konya'da düzenlenmesinden gurur duyduklarını dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Demirli, Özvar'a, Fahreddin Er Razi'nin "Metafizik" isimli kitap setini hediye etti.

Programa, Selçuk Üniveristesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz da katıldı.

Alanında uzman akademisyenler, araştırmacılar ve öğrencilerin bir araya geldiği, felsefe, kelam, İslam düşüncesi gibi tematik konular üzerinde okumaların ve müzakerelerin gerçekleştirildiği akademik program, 13 Eylül'de sona erecek.