YÖK Başkanı Özvar, tıp eğitimine yurt dışından ciddi talep olduğunu söyledi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleriyle "Bilim Kafe" etkinliğinde buluştu.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre Harran Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret eden Özvar, Rektör Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu'ndan üniversitede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Özvar, Harran Üniversitesi Senato Toplantısı'na da başkanlık etti.

Osmanbey Kampüsü'nde incelemelerde bulunan Özvar, Feyzullah Efendi Konağı, Harran Üniversitesi Zeytin Gen Bankası ile Gastronomi Restoranı ve Turizm ve Otelcilik Gastronomi Mutfağı'nın açılış programlarına katıldı.

Harran Üniversitesi tarafından Osmanbey Yerleşkesi El-Battani Kütüphanesi'nde düzenlenen "Bilim Kafe" programında öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya gelen Özvar, tıp, diş hekimliği ve diğer sağlık programlarındaki eğitim kalitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de sağlık alanındaki programlara çok başarılı öğrencilerin yerleştiğini belirten Özvar, Türk tıp eğitiminin niteliğine güvendiklerini vurguladı.

Özvar, "Bizim tıp fakültelerimizdeki eğitim kalitesinden ve hekimliğinden hiçbir şüphe duymadığımız gibi, bu eğitim kalitesinin dünya standartlarının kesinlikle üstünde olduğunu ifade ediyorum." dedi.

Türk hekimleri ve sağlık çalışanlarına yurt dışında ciddi talep bulunduğuna işaret eden Özvar, yurt dışında eğitim gören veya çalışan gençlerin Türkiye ve üniversiteleriyle bağlarını sürdürmesinin önemine dikkati çekti.

Özvar, "Bir arkadaşımız yurt dışında başarılıysa, çalışmak istiyorsa elbette çalışmalı ama kendi memleketini, üniversitesini de unutmaması lazım. Burayla temas içinde kalırsa çok daha güzel olur." ifadelerini kullandı.

"Tıp eğitimine yurt dışından ciddi talep var"

Türkiye'nin sağlık altyapısının ve tıp eğitimindeki gelişiminin uluslararası alanda da karşılık bulduğunu belirten Özvar, "Tıp eğitimine yönelik yurt dışından Türkiye'ye ciddi bir talep var. Artık tıp eğitimini tabiri caizse ihraç etmeye başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Kırgızistan ve Kazakistan'daki yükseköğretim yapılanmalarının ardından Azerbaycan'ın Bakü ve Özbekistan'ın Taşkent şehirlerinde de yeni yapılanmalar oluşturduğunu ifade eden Özvar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi aracılığıyla Afrika'da da tıp programlarının bulunduğunu anlattı.

Özvar, "Bunu artırmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla sizler, üniversite üzerinden Türkiye'nin yurt dışındaki misyonlarında da çalışabilecek durumda olacaksınız." dedi.

Üniversite hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı hastanelerinde çalışanlar arasındaki özlük hakları farklılıklarının giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Özvar, Sağlık Bakanlığı ile bu konuda yakın temas halinde olduklarını ve önemli mesafe katettiklerini vurguladı.

Sağlık öğrencilerinin bilişim, yazılım ve yapay zeka alanlarıyla daha fazla buluşmasının önemine işaret eden Özvar, Harran Üniversitesinde tıp öğrencilerine bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliğinde çift ana dal yapma imkanı sağlanabileceğini belirtti.

Özvar, sağlık bilimleri ile bilişim ve yapay zeka alanlarının birlikte değerlendirilmesinin, öğrencilerin gelecekteki çalışma alanlarını da genişleteceğini dile getirdi.

İlgisi olan gençlerin lisans döneminin ikinci ve üçüncü sınıflarından itibaren araştırma ortamına dahil edilmeleri gerektiğini vurgulayan Özvar, "Özellikle tıp, diş hekimliği ve diğer sağlık alanlarında eğitim gören öğrencilerin ikinci, üçüncü sınıfta araştırma projelerinde aktif rol alması, dördüncü sınıfta kesinlikle bir araştırmanın parçası olması gerekiyor. Bana göre bu öğrenciler, bir araştırmanın eşit ortağı olabilecek kapasitedeler." görüşünü paylaştı.

Lisans öğrencilerini araştırma ekiplerine dahil eden akademisyenlere akademik teşvik kapsamında puan verildiğini anlatan Özvar, üniversitelerde araştırma kültürünün lisans döneminden itibaren güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Programda öğrencilerin taleplerini de dinleyen Özvar, Harran Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin fiziki altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar konusunda bilgi aldı.