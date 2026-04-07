YÖK Başkanı Özvar, Üniversitelerle Toplantı Yaptı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Arap Üniversiteler Birliği (AArU) ve Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) temsilcileriyle bir araya geldi.

Prof. Dr. Özvar, EURAS tarafından bu yıl İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda 11'incisi düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 2026 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nin (EURIE 2026) açılış programının ardından AArU Genel Sekreteri Prof. Amr Ezzat Salama ve EURAS'a üye bazı üniversitelerin rektörleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Özvar, zirvenin eşsiz fırsatlar sunduğunu söyledi.

Zirveye Türkiye'den de çok sayıda üniversitenin katıldığını hatırlatan Özvar, bu üniversitelerle EURAS ve AArU üyesi üniversitelerin yakın temas kurarak yükseköğretimde bilim ve teknoloji alanındaki ilişkileri daha da ileriye taşıması konusunda çaba göstermelerini istedi.

Özvar, "Üniversiteler arası ilişkiler, inanıyoruz ki dünyanın çok politik ve askeri istikrarsızlıklardan geçtiği şu günlerde dünyaya barışın ve huzurun gelmesine vesile olacak kurumlardır. Biz Türk yükseköğretim topluluğu olarak üniversiteler arasındaki işbirliğinin bütün taraflara fayda getireceği ve bütün tarafları ilerleteceği inancını taşıyoruz. İnşallah bugün bu yapacağımız toplantıda Türk üniversiteleriyle uluslararası üniversiteler arasında işbirliği imkanlarını birlikte değerlendirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Birliklere üye yükseköğretim kurumlarıyla Türkiye'deki üniversiteler arasında yükseköğretim alanında sağlanan işbirliklerinin görüşüldüğü toplantıda, 2025'te Tunus'ta gerçekleştirilen "Türk Arap Üniversite Rektörleri Kongresi" sonrasında yükseköğretim kurumları arasında sağlanan işbirlikleri ile geleceğe dair muhtemel çalışmalar da istişare edildi.

Toplantıda, Arap-Avrasya Yükseköğretim Koridoru Oluşturma Projesi de YÖK Başkanı Özvar'a sunuldu. Özvar, projeye ilişkin sağlayabilecekleri katkıları anlattı.