YÖK, Filistin Büyükelçisi'ni Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YÖK, Filistin Büyükelçisi'ni Ağırladı

YÖK, Filistin Büyükelçisi\'ni Ağırladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÖK Başkanı Özvar, Filistinli öğrencilerin eğitim durumunu görüştü ve destek sözü verdi.

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish'i ağırladı. Görüşmede, Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Ürdün'deki Filistinli öğrencilerin durumlarını ve eğitim süreçleri ele alındı.

Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Nasri Abu Jaish'in, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklama yapan YÖK Başkanı Özvar, şu açıklamalarda bulundu:

"Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Dr. Nasri Abu Jaish'i Yükseköğretim Kurulumuzda ağırlayarak Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Ürdün'deki Filistinli öğrencilerin durumlarını ve eğitim süreçlerini ele aldık. Tüm güçlüklere rağmen eğitimlerine sıkı sıkı sarılan ve geleceklerini inşa etme iradesini koruyan Filistinli gençleri yürekten kutluyorum. Türkiye olarak, yükseköğretime erişebilmeleri ve eğitimlerini sürdürebilmeleri için ilk günden beri kararlılıkla yanlarındayız; bundan sonra da desteklerimizi sürdüreceğiz. Sayın Büyükelçi'ye nazik ziyaretleri ve bu verimli görüşmeye katkıları için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Filistin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK, Filistin Büyükelçisi'ni Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutluk’un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı Arnavutluk'un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı
İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı
İran’dan ABD’ye saldırı tehdidi İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi
Zeytinburnu’nda kepçenin darbesi binanın yıkılmasına yetti Zeytinburnu'nda kepçenin darbesi binanın yıkılmasına yetti
Gençlerbirliği’nden Lukaku’ya açık davet: Başımızın üstünde yeri var Gençlerbirliği'nden Lukaku'ya açık davet: Başımızın üstünde yeri var
Sergio Busquets efsanesi olduğu Barcelona’ya geri döndü Sergio Busquets efsanesi olduğu Barcelona'ya geri döndü
Aziz Yıldırım’dan sert uyarı: Böyle olmaz Aziz Yıldırım'dan sert uyarı: Böyle olmaz

16:51
Forması çıkartılan minik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy’de Verdiği poza beğeni yağıyor
Forması çıkartılan minik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'de! Verdiği poza beğeni yağıyor
16:33
Fenerbahçe’ye para yağacak 2 maçın değeri tam 23 milyon euro
Fenerbahçe'ye para yağacak! 2 maçın değeri tam 23 milyon euro
16:21
Trump rahat durmuyor Paylaştığı haritaya bakın
Trump rahat durmuyor! Paylaştığı haritaya bakın
16:05
Feth-i kabir kararı verildi Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
Feth-i kabir kararı verildi! Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak
15:42
Mustafa Bozbey CHP’den istifa etti
Mustafa Bozbey CHP'den istifa etti
15:20
Cemal Enginyurt’un oğluna ’kara para’ soruşturması: İfadeye çağrıldı
Cemal Enginyurt'un oğluna 'kara para' soruşturması: İfadeye çağrıldı
15:02
Fenerbahçe’de ayrılıklar peş peşe Bir isim daha veda ediyor
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! Bir isim daha veda ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 17:07:11. #7.12#
SON DAKİKA: YÖK, Filistin Büyükelçisi'ni Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.