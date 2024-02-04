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YÖK, Milli Sporcular İçin Kontenjan Artışı Sağlayacak

YÖK, Milli Sporcular İçin Kontenjan Artışı Sağlayacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, milli sporcular için vakıf üniversitelerindeki yüzde 100 burslu kontenjanında artış sağlayacaklarını açıkladı. Özvar, Siirt Üniversitesi'nde dünya şampiyonu olan Atalay Demir'i kabul ettiği sırada bu çalışmanın detaylarını paylaştı.

04.02.2024 16:14  Güncelleme: 16:21
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Milli sporcular için bizim bir kontenjan çalışmamız oldu. Bu sene onu da ilan edeceğiz. Vakıf üniversitelerindeki yüzde 100 burslu milli sporcu kontenjanında artış sağlayacağız" dedi.

YÖK Başkanı Özvar, Kırgızistan'da gerçekleştirilen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda hem serbest hem grekoromen stilde dünya şampiyonluğu kazanan Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Atalay Demir ve antrenörü Mehmet Naim Dildirim ile Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak'ı kabul etti. Özvar, kendisinin de eski bir sporcu olduğunu belirterek, spora verdikleri önemi anlattı. Milli sporculara üniversiteye girişte sağlanan imkanları anımsatan Özvar, bu konuda yürütülen yeni bir çalışmaya değinerek, "Milli sporcular için bizim bir kontenjan çalışmamız oldu. Bu sene onu da ilan edeceğiz. Vakıf üniversitelerindeki yüzde 100 burslu milli sporcu kontenjanında artış sağlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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Kırgızistan, Erol Özvar, Vakıf, Eğitim, Spor, Güncel, Son Dakika

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