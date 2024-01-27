 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
YÖK, Savunma Sanayii Akademisi derslerini kredilendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

YÖK, Savunma Sanayii Akademisi derslerini kredilendiriyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Savunma Sanayii Akademisi derslerinin kredilendirileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında hazırlanan 'savunma sanayi 101' ve 'savunma sanayi 401' derslerinin mühendislik bölümlerinde seçimlik ders olarak yer alacağı belirtildi. Bu dersleri alan öğrencilerin kredilendirme konusunda üniversitelerin karar vereceği ifade edildi. Ayrıca, derslerde savunma sektöründe önde gelen firmaların yöneticilerinin de öğrencilere hitap edeceği açıklandı.

YÖK, Savunma Sanayii Akademisi derslerini kredilendiriyor
27.01.2024 - 12:47,
Abone Ol

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Savunma Sanayii Akademisi derslerinin kredilendirileceğini bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzalanan protokol kapsamında Savunma Sanayii Akademisi tarafından hazırlanan ve içeriği YÖK eğitim komisyonunca uygun görülen "savunma sanayi 101" ile "savunma sanayi 401" derslerinin yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarınca onaylanması halinde mühendislik bölümlerinin olduğu fakültelerde savunma sanayisi ile ilgili olabilecek mühendislik bölümlerinde seçimlik ders olarak yer alacağı belirtildi.

Bu dersleri doğrudan SSB Akademisinden alan öğrencilerin derslerinin nasıl kredilendirileceği konusunda üniversitelerin karar vereceği ifade edildi.

Savunma sanayi 101 dersi ile savunma sektörüne giriş için gereken temel ve teknik yetkinliklerin kazandırılması, sektörün kapasitesini artırmak ve dolayısıyla ulusal güvenliği daha ileri seviyelere çıkarmak amacıyla öğrencilerin ekosisteme katılması için farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

Savunma sanayi 401 dersinde de savunma teknolojileri ve sistemlerinin tarihçesi ve gelişimi ile savaş tarihindeki gelişmeler, bunların bilim ve teknoloji alanlarındaki ilerlemelerle ilişkisi, dünyada önde gelen savunma sanayi firmalarının çalışmaları, bugün ve gelecekte savunma ile silah teknolojilerindeki gelişmelerin anlatılacağı bildirildi.

Başta Savunma Sanayi Başkanlığı yöneticileri olmak üzere savunma sektöründe önde gelen firmaların/kurumların yöneticilerinin de derslerde öğrencilere hitap edeceği açıklandı.

Pilot uygulama olarak bahar döneminde iki dersle başlanacak uygulamaya ilerideki dönemlerde yeni derslerle devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK, Savunma Sanayii Akademisi derslerini kredilendiriyor - Son Dakika


13:12
Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında... Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında...
12:19
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19
Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti
12:11
Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08
Motorine yeni zam geliyor Motorine yeni zam geliyor
12:08
Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55
Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49
Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması

Son Dakika
13:12 Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında...
12:19 Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19 Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti
12:11 Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08 Motorine yeni zam geliyor
12:08 Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55 Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49 Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:38 CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 13:29:14. #1.13#
SON DAKİKA: YÖK, Savunma Sanayii Akademisi derslerini kredilendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement