YÖK'ten doktora öğrencilerine araştırma görevlisi kadrosu

06.03.2026 12:03
YÖK, öncelikli alanlarda doktora öğrencilerine araştırma görevlisi kadroları verecek.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda doktora öğrencisi olmaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanacaklarını açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlardaki doktora programlarına öğrenci seçimi ve bu öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarına ilişkin usul ve esaslar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu yönetmelik uyarınca Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen öncelikli alanlardaki programlara doktora öğrencisi olabilmek için yapılacak yazılı sınava, kontenjan sayısının en fazla 4 katı kadar aday ALES puanının yüzde 40'ı, yabancı dil puanının yüzde 30'u ve lisans mezuniyet notunun yüzde 30'u dikkate alınarak girmeye hak kazanacak.

DOĞUM SONRASI 2 DÖNEM EK SÜRE VERİLEBİLECEK

Yazılı sınav, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde merkezi olarak yapılacak. Yazılı sınav sonucu 70 puanın altında olanlar başarısız sayılacak. Nihai değerlendirmede, ALES puanının yüzde 25'i, lisans mezuniyet notunun yüzde 25'i, yabancı dil puanının yüzde 20'si ve yazılı sınav notunun yüzde 30'u dikkate alınacak. Nihai değerlendirme puanı 70 puanın altında olanlar başarısız sayılacak. Doktora öğrencisi olmaya hak kazananların öncelikli alanlar kapsamında araştırma görevlisi kadrolarına atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılacak. Düzenleme ile özellikle ihtiyaç duyulan alanlarda araştırma altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Öte yandan doğum yapan lisansüstü kadın öğrencilere talepleri halinde doğum sonrası 2 dönem ek süre verilebilecek. Ek süreler azami süreden sayılmayacak.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

