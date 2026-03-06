YÖK'ten Doktora Sınavı Düzenlemesi

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) belirlediği öncelikli alanlardaki doktora programlarına öğrenci alımı için merkezi yazılı sınav uygulaması getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre adaylar ALES, yabancı dil ve lisans not ortalamasına göre sınava girecek; ayrıca doğum yapan lisansüstü öğrencilere iki dönem ek süre tanınacak.

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlardaki doktora programlarına öğrenci seçimi ve bu öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarına ilişkin usul ve esaslar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" uyarınca Yükseköğretim Kurulu'nca tespit edilen öncelikli alanlardaki programlara doktora öğrencisi olabilmek için yapılacak yazılı sınava, kontenjan sayısının en fazla 4 katı kadar aday ALES puanının yüzde 40'ı, yabancı dil puanının yüzde 30'u ve lisans mezuniyet notunun yüzde 30'u dikkate alınarak girmeye hak kazanacak."

Yazılı sınav merkezi olacak

Yazılı sınav Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde merkezi olarak yapılacak. Yazılı sınav sonucu 70 puanın altında olanlar başarısız sayılacak. Nihai değerlendirmede ise ALES puanının yüzde 25'i, lisans mezuniyet notunun yüzde 25'i, yabancı dil puanının yüzde 20'si ve yazılı sınav notunun yüzde 30'u dikkate alınacak. Nihai değerlendirme puanı 70 puanın altında olanlar başarısız sayılacak.

Doktora öğrencisi olmaya hak kazananların öncelikli alanlar kapsamında araştırma görevlisi kadrolarına atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılacak. Düzenleme ile özellikle ihtiyaç duyulan alanlarda araştırma altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Doğum yapan lisansüstü öğrencilere kolaylık

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe" göre de doğum yapan lisansüstü kadın öğrencilere talepleri halinde doğum sonrası iki dönem ek süre verilebilecek. Ek süreler azami süreden sayılmayacak.