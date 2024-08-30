YÖK, Üniversite Öğrencilerini Sahte Burs Mesajlarına Karşı Uyardı - Son Dakika
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YÖK, Üniversite Öğrencilerini Sahte Burs Mesajlarına Karşı Uyardı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite öğrencilerini sosyal medya ve SMS üzerinden gelen sahte burs mesajlarına karşı uyardı. Dolandırıcıların kurum isimlerini kullanarak öğrencilere banka hesabı açtırdığı belirtildi. Öğrencilere, burs vaadiyle gelen mesajlara itibar etmemeleri ve YÖK Destek Bursları hakkında resmi internet sayfasını takip etmeleri uyarısı yapıldı.

30.08.2024 11:46
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite öğrencilerini sosyal medya üzerinden ve SMS ile gelen sahte burs mesajlarına karşı uyardı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, son günlerde dolandırıcıların kurum isimleri kullanarak SMS ve sosyal medya üzerinden üniversite öğrencilerine ulaştıkları ve burs vaadiyle öğrencilere banka hesabı açtırdıklarının tespit edildiği belirtildi.

Bahse konu hesapların yasa dışı şekilde kullanıldığı, öğrencilerden para istendiğine yönelik şikayetlerin olduğu belirtilen açıklamada, "Öğrencilerimizin burs vaadiyle kendilerine iletilen mesajlara itibar etmemeleri önemlidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu burslara başvuru yapılmadığı, bursların belirli kriterleri sağlayan öğrencilere doğrudan verildiği hatırlatıldı.

YÖK Destek Burslarına ilişkin duyurular konusunda kurulun resmi internet sayfası "https://www.yok.gov.tr/ogrenci/yok-bursu-ve-destekleri" takip edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Yükseköğretim Kurulu tarafından devlet üniversitelerinde fizik, kimya, biyoloji, matematik bölümlerine kayıt yaptıran belirli başarı kriterlerindeki öğrencilere verilen YÖK Destek Bursu'na hiçbir şekilde öğrenci başvurusunun olmadığı vurgulanarak bu yönde gelen SMS mesajlarına itibar edilmemesi istendi.

Ayrıca öğrencilere, banka hesaplarının yasa dışı amaçlar için kullanılması ve siber dolandırıcılık konularında dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel YÖK, Üniversite Öğrencilerini Sahte Burs Mesajlarına Karşı Uyardı - Son Dakika

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