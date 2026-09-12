YÖK üniversitelerin öne çıkan çalışmalarını duyurdu, YTÜ'nün su altı aracı dünya üçüncüsü oldu - Son Dakika
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YÖK üniversitelerin öne çıkan çalışmalarını duyurdu, YTÜ'nün su altı aracı dünya üçüncüsü oldu

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YÖK, üniversitelerin yapay zeka, sağlık ve savunma sanayisi gibi alanlardaki haftanın öne çıkan çalışmalarını paylaştı. Yıldız Teknik Üniversitesi CASMarine Takımı, yüzde 80 yerlilik oranına ulaşan otonom su altı aracı Velaryon 2.0 ile Norveç'teki TAC Challenge 2026'da dünya üçüncüsü oldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin yapay zeka, dijital dönüşüm, sağlık bilimleri, sürdürülebilir tarım, savunma sanayisi ve derin teknoloji alanlarında haftanın öne çıkan çalışmalarını paylaştı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Başkent Üniversitesi öğrencilerince geliştirilen yapay zeka destekli "yüz tanımalı otonom güvenlik devriye dronu", önceden tanımlanan alanlarda otonom devriye gerçekleştirerek nesne, insan ve yüz tanıma işlemlerini gerçek zamanlı yapabiliyor. Sistem, yetkisiz kişi tespit edildiğinde mobil uygulamaya anlık bildirim, konum bilgisi ve canlı görüntü aktarabiliyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi CASMarine Takımı da yüzde 80 yerlilik oranına ulaşan yapay zeka destekli otonom su altı aracı "Velaryon 2.0" ile Norveç'te düzenlenen TAC Challenge 2026'da dünya üçüncüsü oldu.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde (ISUBÜ) domates üretiminde ciddi kayıplara yol açan ToBRFV'ye karşı geliştirilen nanoteknoloji ve RNA temelli "Nanorugose" biyopreparatı, laboratuvar ve sera denemelerinde tek uygulama sonrasında virüs miktarını yaklaşık 100 kat azalttı ve hastalık belirtilerini önemli ölçüde hafifletti.

Boğaziçi Üniversitesinde beynin motivasyonel ve duygusal davranışları nasıl zıt yönlerde şekillendirdiğini ortaya koyan araştırma ise "Journal of Neuroscience" dergisinde yayımlanarak derginin kapak görseli olarak seçildi.

Sabancı Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, Inovent AŞ ve GearUP işbirliğinde, Finlandiya'da düzenlenecek NORDEEP 2026 kapsamında çalışma yürütecek.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) de eğitim, araştırma ve kurumsal süreçlerde yapay zekadan güvenli ve sürdürülebilir biçimde yararlanılması amacıyla "BARÜ AI" platformunu kullanıma sundu.

Kaynak: AA

Yıldız Teknik Üniversitesi, Yapay Zeka, Teknoloji, Norveç, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK üniversitelerin öne çıkan çalışmalarını duyurdu, YTÜ'nün su altı aracı dünya üçüncüsü oldu - Son Dakika

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