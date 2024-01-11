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YÖK ve BTK, Üniversitelerin Müfredatına Yapay Zeka ve Dijital Teknoloji Derslerini Dahil Etmek İçin İşbirliği Protokolü İmzalıyor - Son Dakika
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YÖK ve BTK, Üniversitelerin Müfredatına Yapay Zeka ve Dijital Teknoloji Derslerini Dahil Etmek İçin İşbirliği Protokolü İmzalıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında, yapay zeka ve dijital teknolojilerle ilgili derslerin üniversitelerin müfredatlarına dahil edilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalanacak. Protokol kapsamında, BTK Akademi tarafından verilen yapay zeka ve dijital teknolojilerle ilgili dersler, YÖK koordinasyonunda üniversitelerde kredilendirilerek diploma verilmesi çalışmaları yapılacak. Derslerin çevrim içi takip edilmesi ve sınavların yüz yüze gerçekleştirilmesi planlanırken, bu derslerin bütün lisans ve ön lisans programlarına yaygınlaştırılması hedefleniyor.

YÖK ve BTK, Üniversitelerin Müfredatına Yapay Zeka ve Dijital Teknoloji Derslerini Dahil Etmek İçin İşbirliği Protokolü İmzalıyor
11.01.2024 - 16:17,  Güncelleme: 16:17
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında, yapay zeka ve dijital teknolojilerle ilgili derslerin üniversitelerin müfredatlarına dahil edilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalanacak.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, protokolle Türkiye'nin stratejik alanlarda ihtiyaç duyduğu nitelikli beşeri sermayenin yetiştirilmesi ve üniversite sektör işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Protokol uyarınca, BTK Akademi tarafından verilen yapay zeka ve dijital teknolojilerle ilgili derslerin, üniversitelerin müfredatlarına dahil edilmesi ve bu derslerin kredilendirilerek diploma verilmesi çalışmaları YÖK koordinasyonunda yürütülecek.

Öğrenciler, dersleri çevrim içi takip edecek, sınavlar ise yüz yüze gerçekleştirilecek.

Derslerin sadece üniversitelerdeki dijital teknolojilerle ilgili alanlarında değil, sosyal, teknik, sağlık ve benzeri alanlar dahil bütün lisans ve ön lisans programlarına yaygınlaştırılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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Türkiye, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: YÖK ve BTK, Üniversitelerin Müfredatına Yapay Zeka ve Dijital Teknoloji Derslerini Dahil Etmek İçin İşbirliği Protokolü İmzalıyor - Son Dakika
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