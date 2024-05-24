YÖK, yurtdışında tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk okuyacak adaylardan sınav sonuç belgesi isteyecek

Güncel

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin tartışılan maddesinde yeniden düzenleme yaptı. Mart ayında değiştirilen yönetmelikteki yeniden yapılan düzenlemeye göre, ortaöğretimlerini Türkiye'de tamamlayan ancak yurt dışında üniversite okuyacak adaylardan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarını seçenlerin denklik başvurularında, ilgili yılda Türkiye'deki üniversite sınavında bu programların asgari başarı sıralaması şartını sağlamış olduklarını gösterir sınav sonuç belgesi istenecek.

YÖK'ün hazırladığı Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. YÖK, aynı yönetmelikte 15 Mart 2024 tarihinde değişiklik yaparak, "Ortaöğrenimlerini Türkiye'de tamamlayanlardan; Türkiye'de başarı sıralaması şartı aranan programlara denklik müracaatlarında yurtdışı yükseköğretim kurumuna kayıt olunduğu yıl ÖSYM tarafından yapılmış olan merkezi yerleştirme sınavında ilgili programın asgari başarı sıralaması şartını sağlamış olduklarını gösterir sınav sonuç belgesi" isteneceğine ilişkin düzenleme yapmıştı.

Yönetmelikte bugün yapılan değişiklikle, söz konusu programların isimleri belirtildi. Yeni düzenlemede, "Ortaöğrenimlerini Türkiye'de tamamlayanların; Türkiye'de başarı sıralaması şartı aranan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarına denklik müracaatlarında, 7'nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen sıralamaya giremeyen yurt dışı yükseköğretim kurumuna kayıt olmaları halinde, ilgili yılda ÖSYM tarafından yapılmış olan merkezi yerleştirme sınavında programın asgari başarı sıralaması şartını sağlamış olduklarını gösterir sınav sonuç belgesi" isteneceği hükmü yer aldı.

Ayrıca, 15 Mart 2024 tarihinde yapılan değişiklikle getirilen "Ortaöğrenimlerini Türkiye'de tamamlayanların; Türkiye'de başarı sıralaması şartı aranan programlara denklik müracaatlarında, yurtdışı yükseköğretim kurumuna kayıt oldukları yılda ÖSYM'nin yapmış olduğu merkezi yerleştirme sınavında, denklik müracaatında bulunulan programın puan türünde asgari başarı sıralaması şartını sağlamayan başvuruları reddedilir" hükmü de söz konusu programların isimleri açık yazılarak yeniden düzenlendi.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuruya esas diploma programına kayıt yaptıranlar hakkında, yeni düzenleme hükümleri uygulanmayacak.

Diploma denklikleri için Mart ayında yapılan yeni düzenleme

YÖK, mart ayında Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nde değişiklik yapmış, ardından bu değişikliğin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi için şu usul ve esasları belinlemişti: