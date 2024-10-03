Yoksulluk Eğitimi Engelliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yoksulluk Eğitimi Engelliyor

Yoksulluk Eğitimi Engelliyor

CHP'li İlgezdi, 1 milyon çocuğun yoksulluk nedeniyle eğitimden ayrıldığını belirtti.

03.10.2024 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre yaklaşık 1 milyon çocuğun yoksulluk sebebiyle eğitimi bıraktığını ve çalışmak zorunda kaldığını belirten CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Yoksulluk kangreni artık önlenemez boyutlara ulaştı, artan yoksulluk çocuklarımızı eğitimden koparıyor. Neredeyse her gün hayatını kaybeden çocuk işçi haberini alıyoruz. İktidar tüm bütçeyi İmam Hatip Okulları ya da MESEM'ler açmak için harcıyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yazılı açıklama yaparak, Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 örgün öğretim istatistiklerini değerlendirdi. İlgezdi, "Yoksulluk kangreni artık önlenemez boyutlara ulaştı, AKP iktidarı ise bu duruma karşı üç maymunu oynuyor adeta. Günden güne artan yoksulluğun faturasını çocuklarımız eğitimden koparak, işçileşerek ödüyor, bunu Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerinde görüyoruz" dedi.

"Ortaöğretim seviyesinde eğitim gören toplam ortalama 1 milyon öğrencimizin eğitimi terk etmiş durumda"

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 2022 - 2023 eğitim öğretim döneminde ortaöğretim seviyesinde toplam 6 milyon 789 bin 681 öğrenci eğitim görürken, 2023-2024 döneminde 5 milyon 796 bin 881 öğrencinin eğitim gördüğünü söyleyen İlgezdi, "Devlet liselerinde öğrenimi gören öğrenci sayısı 4 milyon 208 bin 263'ten, 4 milyon 159 bin 331, açık öğretim liselerinde 2 milyon 9 bin 480'den 1 milyon 75 bin 550'ye düştü. Ortaöğretim seviyesinde eğitim gören toplam ortalama 1 milyon öğrencimizin eğitimi terk etmiş durumda. Eğitimi bırakan öğrencilerime ne olacak peki? İşçileşecek" ifadelerini kullandı.

"Yoksulluk sınırının asgari ücreti geçtiği bir distopyada yaşam mücadelesi veriyoruz"

Eğitimden kopan çocukların işçileştirildiğinin TÜİK'in 2023 yılı çocuk istatistiklerine yansıdığını söyleyen İlgezdi, şunları söyledi:

"15-17 yaş grubundaki çocuklarımızın iş gücüne katılım oranı yüzde 22.1, 2022 yılında bu oran yüzde 18.7'ydi. MESEM eliyle işçileştirilen çocuklar bu sayıya dahil edilmiyor. Yoksulluk sınırının asgari ücreti geçtiği bir distopyada yaşam mücadelesi veriyoruz. Bu karanlığı biliyoruz ki eğitimle, bilimle yırtacak aydınlığa kavuşacağız ama halk zor durumda. Bin bir zorlukla çocuklarının eğitim görmesi için mücadele veriyorken, çaresizlikle çocukların çalışması gerekiyor ve eğitimden kopuyor. Neredeyse her gün hayatını kaybeden çocuk işçi haberini alıyoruz.

"İmam hatip liselerini öğrenci ve veliler tercih etmiyor"

İktidar tüm bütçeyi İmam Hatip Okulları ya da MESEM'ler açmak için harcıyor. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 366 fen lisesi, 95 sosyal bilimler lisesi var ve imam hatip lisesi sayısı ise toplam bin 723. Okullarda eğitim-öğretim kalitesini arttırmak şöyle dursun temizlik dahi yapılmadığı ortadayken AKP iktidarının hız kesmeden yatırım yaptığı ve sayılarını arttırdığı imam hatip liselerini öğrenci ve veliler tercih etmiyor. Tercih edenlerin büyük çoğunluğu kız öğrenciler ve sebebi evlerine yakın tek okul olması. Ülkemizin bir diğer acı gerçeği ise MESEM'ler, yasal zemine oturtularak işçileştirilen öğrencilerimizin sayısı azımsanmayacak boyutta. Yalnızca MESEM'lerdeki meslek öğrencisi sayısı İstanbul, Ankara ve İzmir illerimizdeki çocuk işçi sayısı 518 bin 754. Çocuklarımızın geleceğini çalan ve hatta hayattan koparan bu bozuk sistem AKP'nin eseridir. Mücadelemiz çocuklarımızın nitelikli eğitim alması, sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmeleri için."

Kaynak: ANKA

Gamze Akkuş İlgezdi, Milletvekili, Yoksulluk, İstanbul, Politika, Eğitim, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yoksulluk Eğitimi Engelliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:18 İran, İsrail’in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti
14:07 Bahçeli, Erdoğan’ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
12:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025’in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız
12:30 Türkiye sınırına dayanırlar mı Milli Savunma Bakanlığı’ndan İsrail’e gözdağı Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı
22:09 İsrail Kabinesinden ’İran’ kararı İsrail Kabinesinden 'İran' kararı
22:04 Okan Buruk’tan Acun Ilıcalı’ya bomba cevap Okan Buruk'tan Acun Ilıcalı'ya bomba cevap
21:32 Mourinho’dan “Fenerbahçe’ye geldiğinize pişman mısınız“ sorusuna olay yanıt Mourinho'dan "Fenerbahçe'ye geldiğinize pişman mısınız?" sorusuna olay yanıt
21:25 2 aydır kayıp olarak aranıyordu, cesedi 3,5 yıllık çıktı 2 aydır kayıp olarak aranıyordu, cesedi 3,5 yıllık çıktı
21:17 Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı
20:56 Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 15:22:38. #1.11#
SON DAKİKA: Yoksulluk Eğitimi Engelliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement