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Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı - Son Dakika
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Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde trafik düzenlemeleri yapılmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması, yavaş gitmesi önemlidir. Tekirdağ-İstanbul, Denizli-Kale-Muğla, Ankara-Kırıkkale, Osmaniye-Gaziantep, Refahiye-İliç, Bingöl-Karlıova, Fethiye-Seydikemer-Kaş, Çorum-Mecitözü-Amasya, Çanakkale-Balıkesir ve Trabzon-Maçka yollarında yapılan çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde sağlanmaktadır.

Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı
12.01.2024 - 08:31,  Güncelleme: 08:33
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tekirdağ- İstanbul yolunun 3-4. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Denizli-Kale- Muğla yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Osmaniye- Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Refahiye-İliç yolunun 22-52, Bingöl- Karlıova yolunun 25-28, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39, Çorum-Mecitözü- Amasya yolunun 19-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale- Balıkesir yolunun 22-33. kilometrelerinde üstyapı ve sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve düzenleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA
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