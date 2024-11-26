Yol Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Dikkat!

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç- Akhisar kavşakları 0-4. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun Köşk- Yenipazar kavşakları 0-15. kilometrelerindeki şev çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma sol şeritten izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 0-4. kilometreleri ile Kırıkkale- Kırşehir yolunun 1-4. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 11-16 ve 21-26. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Kızılkaya-Korkuteli yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme, Elazığ- Malatya yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 23-25. kilometrelerindeki deniz tahribatı dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Giresun- Keşap ayrımı- Dereli yolunun 10. kilometresindeki Duroğlu Tüneli'nde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle tünel trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.