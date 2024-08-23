Yol Kenarında Terliği Bulundu

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YOL KENARINDA TERLİĞİ BULUNDU

Diyarbakır'da dün öğlen saatlerinde gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Narin Güran için arama çalışması sürerken, yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin'in anne ve babasına gösterildi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğu teyit etti. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürülürken, Narin'i arama çalışmaları sürüyor.

Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,