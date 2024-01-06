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Yol Verme Tartışması Balyozlu Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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Yol Verme Tartışması Balyozlu Kavgaya Dönüştü

Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki minibüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki sürücü de ellerine aldıkları balyozlarla birbirlerinin araçlarının camını kırdı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Yol Verme Tartışması Balyozlu Kavgaya Dönüştü
06.01.2024 - 20:04,  Güncelleme: 20:06
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GAZİOSMANPAŞA'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada iki sürücü de ellerine aldıkları balyozlarla birbirlerinin araçlarının camını kırdı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki minibüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bırakırken iki sürücü de ellerine aldıkları balyozlar ile araçlara vurmaya başladı. Minibüs şoförü diğer aracın camlarını kırarken otomobil sahibi de minibüsün üzerine çıkarak elindeki balyoz ile camları kırdı. Çevredeki vatandaşlar iki sürücüyü de sakinleştirmeye çalıştı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: DHA
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Gaziosmanpaşa, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yol Verme Tartışması Balyozlu Kavgaya Dönüştü - Son Dakika
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