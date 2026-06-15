Yol Verme Tartışmasında Saldırıya 180 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Yol Verme Tartışmasında Saldırıya 180 Bin Lira Ceza

Yol Verme Tartışmasında Saldırıya 180 Bin Lira Ceza
15.06.2026 14:03
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Beylikdüzü'nde motosiklet sürücüsüne saldıran otomobil sürücüsüne 180 bin lira ceza verildi.

BEYLİKDÜZÜ'nde motosiklet sürücüsüyle çıkan 'yol verme' tartışmasında otomobilinden inerek saldıran sürücüye 180 bin lira ceza yazıldı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan K.Y.'nin aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Olay, 12 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında aracından inen otomobil sürücüsü, motosikletliye hakaret ederek saldırdı. Motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda K.Y. olduğu belirlenen sürücü yakalanarak polis merkezine götürüldü. Emniyette ifadesi alınan K.Y.'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' maddesinden 180 bin lira ceza yazıldı. Ayrıca K.Y.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Beylikdüzü, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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