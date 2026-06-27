Yolcu Eşyası Muafiyeti Değişmedi - Son Dakika
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Yolcu Eşyası Muafiyeti Değişmedi

27.06.2026 15:04
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Ticaret Bakanlığı, yolcu beraberinde getirilen eşya muafiyetinin 2009'dan bu yana aynı kaldığını açıkladı.

TİCARET Bakanlığı, "Yolcu beraberinde getirilen eşyalara ilişkin muafiyet hükümleri ve limitleri 2009 yılından bu yana aynı şekilde uygulanmakta olup, söz konusu düzenlemelerde yakın tarihte herhangi bir değişiklik yapılmamıştır" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yolcu beraberinde yurda getirilen eşyalara ilişkin muafiyet uygulamalarında değişiklik yapıldığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Bilindiği üzere, yolcu beraberinde getirilen eşyalara ilişkin muafiyetler, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile düzenlenmiş olup söz konusu düzenlemeler, 2009 yılından bu yana yürürlüktedir. Bahse konu muafiyetler ve limitler konusunda yakın dönemde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu kapsamda, Kararın Ek-9 listesi çerçevesinde her bir yolcu, 1 kilogram çay, 1 kilogram çözülebilir hazır kahve, 1 kilogram kahve, 1 kilogram çikolata, 1 kilogram şekerden mamul yiyeceği kişisel kullanım amacıyla muafen getirebilmektedir. Yolcular, çikolata veya şekerden mamul yiyeceğe ilişkin toplam 2 kilogramlık haklarını, diledikleri takdirde yalnızca bu ürünlerden biri için kullanabilmektedir. Bunun yanı sıra, transit yolcular hariç olmak üzere, kişisel ve ailevi kullanıma mahsus veya hediye edilmek üzere getirilen ve ticari mahiyet arz etmeyen eşya için de muafiyet uygulanmaktadır. Buna göre; her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 430 avroyu geçmeyen eşya, 15 yaşından küçük yolcular için ise toplam gerçek kıymeti 150 avroyu geçmeyen eşya vergilerden muaftır. Ayrıca, yolcu beraberi hediyelik eşya kapsamında tüketim amacıyla getirilen bitkisel ürünlerden taze ve kuru meyve ve sebzelerde 3 kilograma, diğer bitkisel ürünlerde ise 1 kilograma kadar muafiyet uygulanmaktadır. Bu miktarların üzerindeki bitkisel ürünler ticari miktar ve mahiyette kabul edilerek ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verdi.

'HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMADI'

Her bir yolcu için kıymeti 1500 avroyu geçmeyen ve ticari nitelik taşımayan eşya için eşyanın geldiği ülkeye göre tek ve maktu vergi uygulandığı belirtilerek, "Buna göre; Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelen eşya için yüzde 30, diğer ülkelerden gelen eşya için yüzde 60, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya için ise bu oranlara ilave yüzde 20 vergi uygulanmaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir kez daha önemle belirtmek isteriz ki yolcu beraberinde getirilen eşyalara ilişkin muafiyet hükümleri ve limitleri 2009 yılından bu yana aynı şekilde uygulanmakta olup, söz konusu düzenlemelerde yakın tarihte herhangi bir değişiklik yapılmamıştır" denildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yolcu Eşyası Muafiyeti Değişmedi - Son Dakika

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