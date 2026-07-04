Yolda Çarpılan Ayşe Karaca Hayatını Kaybetti

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarptığı Ayşe Karaca (75), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Aşağı Zaferiye Mahallesi Saray Caddesi'nde meydana geldi. A.Y. (74) yönetimindeki 22 AY 836 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Karaca'ya çarptı. Karaca ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Karaca, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Karaca'nın cenazesi otopsi için morga konuldu. Otomobil sürücüsü A.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.