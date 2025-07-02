Yolda Düşen Adam Hayatını Kaybetti

KARABÜK'te, yolda yokuş aşağı yürürken dengesini kaybedip düşerek başını asfalta çarpan Erdoğan Denizli (54), hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Cami Sokakta meydana geldi. Kıraathaneye gitmek için evinden çıkan Erdoğan Denizli, yokuş aşağı yürürken dengesini kaybedip düştü, başını asfalta çarptı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Erdoğan Denizli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Denizli'nin cenazesi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.