Yoldaş Apartmanı Davasında Cezaya Onay

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 60 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı Yoldaş Apartmanı'na ilişkin davada tutuklu yargılanan müteahhit Sadullah Yoldaş'a verilen 16 yıl 3 ay hapis cezası kararını hukuka uygun buldu.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 26 Eylül 2024'teki karar duruşmasında, tutuksuz müteahhit Yoldaş'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezası verilerek tutuklanmasına ilişkin sanık avukatı istinaf başvurusunda bulundu.

İlk derece mahkemesince verilen hükme karşı istinaf başvurusunu değerlendiren 3. Ceza Dairesince verilen kararda, başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosyanın incelendiği belirtildi.

Dairenin kararında, sanığa verilen hapis cezasıyla ilgili gerekçeli karara da değinilerek, kararda suç adının "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" yerine "kasten öldürme" olarak yazılmasının düzeltilebilir maddi bir hata olarak görüldüğü ifade edildi.

3. Ceza Dairesinin kararında, şunlar kaydedildi:

"Toplanan deliller ve karar yerinde incelenmiş, sanığın suçunun sübutu ile verilen hükümde bir isabetsizlik görülmediği anlaşılmıştır. Sanık müdafinin istinaf talebi yerinde görülmemiş olmakla, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 280/1-a maddesi uyarınca istinaf başvurularının reddine, tutuklama koşullarında bir değişiklik olmaması ve hükmolunan ceza miktarı ile tutuklu kalınan süre dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kararda, CMK'nin 286. ve 294. maddeleri uyarınca Yargıtayda temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Yargıtaya temyiz başvurusu yapıldı

Yoldaş'ın avukatı, Yargıtaya gönderilmek üzere Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesine temyiz başvurusunda bulundu.

Temyiz dilekçesinde, verilen mahkumiyet kararı ve 3. Ceza Dairesinin istinaf başvurusunun reddi yönündeki kararın temyiz incelemesi sonucunda bozulması ve müvekkilin tahliyesine karar verilmesi talep edildi.

Mahkeme heyeti, 26 Eylül 2024'teki karar duruşmasında, tutuksuz sanık müteahhit Sadullah Yoldaş'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılması ve tutuklanmasına karar vermişti.