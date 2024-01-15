Yollar buz pistine döndü: Araçlar böyle kaydı

-Buzlu yolda rampayı çıkamayan araçları traktör ile çektiler

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde buzlanan rampayı çıkamayan araçlar, traktör ile çekildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Korupınar köyü grup yolunda araçlar, kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Rampayı çıkamayan araçların ilk etapta bagajına yolcular oturdu. Buna rağmen buzla kaplı yolu çıkamayan araçlar bu sefer traktörle çekiliyor.

Ayrıca gün içerisinde grup yolunda kar ve soğuk hava sebebiyle meydana gelen buzlanma nedeniyle 4 farklı noktada trafik kazası yaşandı. Kazalarda araçlarda hasar oluşurken, yaralanan ise olmadı.

Vatandaşlar yolun buzlanmaya karşı kumlanmasını istedi