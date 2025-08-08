Yolsuzluk Soruşturmasına Tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmalarında tutuklanan şüphelilerin yakınları, yaptıkları basın açıklamasıyla tutuklamalara tepki gösterdi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarında tutuklanan bazı şüphelilerin yakınları, Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, yaptığı açıklamada, aile dayanışma çatısı altında buluştuklarını söyledi.

Acıları ve umutları paylaştıklarını dile getiren İmamoğlu, "Birbirimize destek oluyor, yalnız olmadığımızı bilerek güç buluyoruz çünkü bizler dört duvar arasında sevdiklerinden ayrı günler ve aylar geçirenlerin sesi olmak zorundayız. Toplumun vicdanının sesi olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamda tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin eşi Filiz Kahveci Gökçe de "Aile Dayanışma Ağı" tarafından hazırlanan basın açıklamasını okudu.

Gökçe, dayanışma içinde olacaklarını belirterek, "Hep birlikte, annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, çocuklarımız, eşlerimiz, yakınlarımız, sevdiklerimiz için mücadeleye etmeye, dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bazı tutuklu yakınlarının da konuşma yaptığı eyleme İBB Başkanvekili Nuri Aslan da katıldı.