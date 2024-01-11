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Yomra'da ehliyetsiz minibüs şoförü motosikletli kuryeyi çarptı - Son Dakika
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Yomra'da ehliyetsiz minibüs şoförü motosikletli kuryeyi çarptı

Yomra'da, Sancak Mahallesi'nde 17 yaşındaki ehliyetsiz A.İ. idaresindeki minibüs, Trabzon istikametinde ilerleyen motosikletli kurye Ali İhsan Sekmenoglu'na çarptı. Ağır yaralanan Sekmenoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Fakültesi'nde tedavi altına alındı. Ehliyetsiz sürücü gözaltına alınırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yomra\'da ehliyetsiz minibüs şoförü motosikletli kuryeyi çarptı
11.01.2024 - 20:17,  Güncelleme: 20:19
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Yomra'da ehliyetsiz minibüs şoförünün çarptığı motosikletli kurye ağır yaralandı.

Sancak Mahallesi'nde 17 yaşındaki ehliyetsiz A.İ. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Trabzon istikametinde ilerleyen motosikletli kurye Ali İhsan Sekmenoglu'na çarptı.

Ağır yaralanan Sekmenoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Fakültesi'nde tedavi altına alındı.

Ehliyetsiz sürücü gözaltına alınırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yomra'da ehliyetsiz minibüs şoförü motosikletli kuryeyi çarptı - Son Dakika
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