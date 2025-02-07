Yomra'da Kurt ve Çakal Yiyecek Ararken Görüntülendi

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Trabzon'un Yomra ilçesinde beslenmek için yerleşim yerine inen kurt ve çakal, güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Kentte bir süredir yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, yaban hayatını da olumsuz yönde etkiledi.

İlçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde gezinen kurt ve çakalın yiyecek arayışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir süre sokakta dolaşan kurt ve çakal, daha sonra sonra bölgeden uzaklaştı.