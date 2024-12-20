Yönder Okulları\'ndan Nutuk Teatral Gösterisi

Güncel

(BURSA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ışık tutan en önemli eserlerden "Nutuk"u anlamak ve anlatmak için Osmangazi'de bir araya gelen Yönder Okulları öğrencileri, sergiledikleri teatral gösteriyle izleyenlere eserin neden okunması gerektiğini anlattı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı Nutuk eseri, Osmangazi Belediyesi ve Yönder Okulları'nın ortaklaşa düzenlediği teatral gösteriyle sahneye taşındı. Osmangazi Gösteri Merkezi'nde sahnelenen Nutuk teatral gösterisi, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Emekli Albay Bülent Kahveci'nin sunum yaptığı ve Yönder Okulları'ndan 20 öğrencinin sahnelediği gösteriyi izleyen vatandaşlar zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Temalarının Nutuk'u anlamak olduğunu belirten Emekli Albay Bülent Kahveci, şunları söyledi:

"Yönder Okulları'ndan 20 öğrencimizle birlikte Nutuk'un neden okunması gerektiğiyle ilgili teatral bir gösteri yapıyoruz. Nutuk'u bizzat yazan Atatürk, Nutuk'ta yazılanları anlatmaya başladığımız zaman Atatürk'ün neler yaptığını anlatmış oluyoruz ve bunları da doğru öğrenmek için ana kaynağımızın Nutuk olduğunu vurguluyoruz. Herkesin özellikle Nutuk'u okuması gerektiğinin üstünü çiziyoruz. Burada düzenlenen gösteride amaç Nutuk'ta neler yazıldığı değil, Nutuk'un neden okunması gerektiği Nutuk'un bizim için yazıldığı ondan gerekli dersler çıkartmamız gerektiğini anlatıyoruz. Nutuk teatral gösterisini 2,5 aylık bir çalışmanın sonunda sahneledik. Bunun 2 yıl öncesinden hazırlık aşaması da var, biz bu gösteriyi daha önce okulda sahneledik. Halka açık olarak ilk kez sahneliyoruz."

Yönder Okulları Kurucusu Ersin Yılmaz da Büyük Önder'in eserini anlamak ve anlatmak için bir araya geldiklerini belirterek, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.