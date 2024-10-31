Yönter: Kirli ilişkiler bir gün ortaya çıkacak

Güncel

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, " İstanbul'da kent ittifakı adı altında, PKK ile bir ve beraber olanların bütün kirli çamaşırları ortaya dökülüyor mu? Dökülüyor. Daha neler neler göreceğiz? Rabb'im verdikçe verecek, çünkü hiçbir kirli ve karanlık ilişki ağı ilanihaye saklanamaz. Gerçekler bir gün mutlaka ortaya çıkar." dedi.

MHP Tuzla İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yönter, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un genelinde nefes alır gibi çalışmanın amacında olduklarını vurguladı.

Yönter, Türkiye genelinde "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları"nın son etabını İstanbul'da 8 Aralık'ta gerçekleştireceklerini aktardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi bir çıkış yaptığını anımsatan Yönter, "Sayın Genel Başkanımızın yapmış olduğu bu tarihi çıkış milli birlik için, milli huzur için ve gelecek içindir. Kardeşlik içindir, Kürtlerle Türklerin arasına kim girmeye çalışıyorsa, kalleştir, kamburdur." diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kürt kardeşlerimiz canımız. Anıda, atide, acıda, tasada, kederde, sevinçte, bir ve beraber olduk. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, terörü mutlaka ama mutlaka bitireceğiz. Kökünü kazıyacağız. Milli birliğimizi, kardeşliğimizi derinleştireceğiz, kemikleştireceğiz. Önümüzdeki yüzyılı hep beraber, 85 milyon, Türk devri yapacağız. Zaten Türk devri işlemeye, çalışmaya başlamıştır."

"PKK, hem Kürt'ün hem Türk'ün can düşmanıdır"

Türkiye düşmanlarının, cephe cephe karşılarında biriktiklerini kaydeden Yönter, "PKK, hem Kürt'ün hem Türk'ün can düşmanıdır. PKK, insanlığın can düşmanıdır. Biz sınırlarımızda bir terör devleti istemiyoruz. Terör nerede ürediyse orayı yok etme kararlılığı devletin milli güvenlik stratejisi. Ürediği bataklığı kurutacağız, ama biz kendi içimizde kucaklaşacağız." ifadesini kullandı.

Kürtlerin, PKK ile uzaktan yakından ilgisinin olmadığını belirten Yönter, "Kürt kardeşlerim kanından, canından nemalanan mihraklara sırtını tamamen dönmüş durumda. Bizi ayıramayacaklar, bizi bölemeyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, yeni yüzyılın yükselen değeri olacağını vurgulayan Yönter, "Terörsüz bir Türkiye'yi, Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı el ele, omuz omuza, Allah'ın izniyle inşa edecek." dedi.

Huzura, umuda ulaşılacağını kaydeden Yönter, gelecek nesilleri güvenceye almak için her fedakarlığı yapacaklarını belirtti.

Partililere, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını ileten Yönter, tarih yazan bir liderlerinin olduğuna dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımız, bir ve beraberce, karşılıksız, kendilerini vatana millete adamış, iki lider. Milletin önüne düştüler, sorunları tek tek Allah'ın izniyle çözeceğiz, engelleri kaldıracağız, bariyerleri yıkıp geçeceğiz. Biraz sabır." sözlerini sarf etti.

"Urgan atanlar da boy ölçüşemez"

Karamsar tablo çizenleri yollarından ayıracaklarını dile getiren Yönter, "İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul'la ilgilenmesini hassaten, tavsiye ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. İstanbul'da kent ittifakı adı altında, PKK ile bir ve beraber olanların bütün kirli çamaşırları ortaya dökülüyor mu? Dökülüyor. Daha neler neler göreceğiz? Rabb'im verdikçe verecek, çünkü hiçbir kirli ve karanlık ilişki ağı ilanihaye saklanamaz. Gerçekler bir gün mutlaka ortaya çıkar." diye konuştu.

Devlet Bahçeli'nin çağrısını anımsatan Yönter, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımızın tarihi çıkış ve çağrısı sonucunda bundan sonra Türkiye, eski Türkiye olmayacak. Huzurlu bir Türkiye, güvenli bir Türkiye olacak. Kalkınmış bir Türkiye olacak. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı kuşatmayı görüyor. Yanı başımıza kadar gelen siyonist bir çete var. Bölgeyi, kan revan içinde bıraktılar, her taşın altında bir oyun, bir hesap. Tehdit yakın, tehlike ciddi. Biz kendi iç cephemizi güçlü tutamazsak, dıştan gelecek saldırılara göğüs geremeyiz."

Kendilerinin tutarlı olduğunu ve ne söylüyorlarsa onu yapıp, başaracaklarını vurgulayan Yönter, Türkiye'nin ihtiyacının bir ve beraber olarak geleceğe yürümek olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Sizlerden en önemli ricam, dedikodu borsasının kabarık iddialarına itibar etmeyin. Devlet Bahçeli'nin Türklüğüyle, Türk milliyetçiliğiyle, vatana millete sevdasıyla hiç kimse boy ölçüşemez. O urgan atanlar da boy ölçüşemez. Onlar, vicdanlarını, mazilerini koltuk için satmış devşirmeler. Bizim devşirmeyle falan işimiz yok. Bizim, vatan millet kahramanı değerli dava arkadaşlarımıza ve beraberce yol yürümeye ihtiyacımız var."

Ekonomideki sorunları çözeceklerini, yeni bir anayasa yapmak istediklerini de anlatan Yönter, bu konuda MHP'nin her meseleye hazırlıklı olduğunu dile getirdi.

Ziyareti sırasında Yönter'e, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ve Tuzla İlçe Başkanı Aslan Ali Baş da eşlik etti.