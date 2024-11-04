Yoon'dan Kuzey Kore-Rusya İşbirliğine Tepki - Son Dakika
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Yoon'dan Kuzey Kore-Rusya İşbirliğine Tepki

Güney Kore, Kuzey Kore-Rusya işbirliğini yasadışı sayarak karşı önlemler üzerinde çalışacak.

04.11.2024 12:50
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore- Rusya arasındaki işbirliğini "yasadışı" olarak nitelendirerek, "karşı önlemler" için olası senaryoları gözden geçireceklerini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Başbakan Han Duck-soo, parlamentoda Yoon'un açıklamasını okudu.

Yoon, "Son dönemdeki uluslararası güvenlik durumu ve Kuzey Kore ile Rusya arasındaki yasadışı askeri işbirliği ulusal güvenliğimiz için önemli bir tehdit oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Bu işbirliğine yönelik "karşı önlemler" hazırlamak üzere tüm olası senaryoları kapsamlı şekilde gözden geçireceklerini vurgulayan Yoon, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı ülkenin caydırıcılığını, ABD ve Japonya'nın dahil olduğu üçlü güvenlik işbirliği sayesinde önemli ölçüde güçlendirdiklerini kaydetti.

Yoon, "Uluslararası toplumun özgür ve birleşik bir Kore vizyonuna yönelik anlayış ve desteğini genişletmek için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore-Rusya işbirliği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın, Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu.

ABD, Rusya'da 10 bin civarında Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve bunlardan 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yoon'dan Kuzey Kore-Rusya İşbirliğine Tepki - Son Dakika

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