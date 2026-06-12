Yoon Suk-yeol 30 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
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Yoon Suk-yeol 30 Yıl Hapis Cezası Aldı

Yoon Suk-yeol 30 Yıl Hapis Cezası Aldı
12.06.2026 10:22
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Güney Kore eski lideri Yoon, Kuzey Kore'ye İHA göndermekten vatana ihanetle 30 yıl hapis cezası aldı.

SEUL, 12 Haziran (Xinhua) -- Güney Kore eski Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'ye insansız hava aracı (İHA) gönderilmesine ilişkin davada vatana ihanet suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı'nın cuma günü bildirdiğine göre Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon'un Güney Kore'nin güvenlik çıkarlarına zarar verdiği ve düşmana fayda sağladığı gerekçesiyle vatana ihanet suçunu işlediğine hükmetti.

Yoon'a yöneltilen isyan girişimi ve diğer suçlamalarla ilgili soruşturmaları yöneten bağımsız savcı Cho Eun-suk'un ekibi de Yoon için 30 yıl hapis cezası talep etmişti.

Yoon, 3 Aralık 2024 gecesi ilan ettiği sıkıyönetime gerekçe oluşturmak amacıyla, aynı yılın ekim ayında Kuzey Kore'yi askeri olarak kışkırtmak üzere Pyongyang'a gizlice İHA gönderilmesi talimatını vermekle suçlanıyordu.

Ocak 2025'te ayaklanmaya liderlik etme şüphesiyle tutuklu yargılanmaya başlanan Yoon, görevdeyken tutuklanarak yargılanan ilk Güney Kore devlet başkanı oldu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Yoon Suk-yeol 30 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika

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