Yoon Suk Yeol\'a Tutuklama Talebi

Güney Kore'de 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı sonrası devlet başkanlığı görevinden azledilen Yoon Suk Yeol hakkında yürütülen sıkıyönetim soruşturması kapsamında tutuklama kararı çıkarılması bir kez daha talep edildi.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon'un sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturmayı yürüten ekipten yapılan açıklamada, özel yetkili savcı Cho Eun-suk'un, Seul Merkez Bölge Mahkemesine başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, Cho'nun, "yetkisini kötüye kullanma, resmi belgelerde sahtecilik, 'Başkanlık Güvenlik Yasası'nın' ihlali ve özel resmi görevlerin engellenmesi" gerekçeleriyle Yoon hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını talep ettiği aktarıldı.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, özel savcının 25 Haziran'da yaptığı benzer bir başvuruyu reddederek, Yoon'u 28 Haziran'da ifade vermeye çağırmıştı.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ve sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler Ulusal Meclise girmişti.

Ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla Yoon, geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek üzere erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar vermiş ve kabine 3 Haziran'ı seçim tarihi olarak belirlemişti.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Ulusal Meclis, 5 Haziran'da eski Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve eşi Kim hakkındaki suçlamalarla ilgili özel soruşturmalar başlatılmasını öngören yasa tasarılarını kabul etmişti.

Soruşturma kapsamında ifade vermesine yönelik yapılan çağrıları dikkate almayan Yoon, 28 Haziran'da ilk kez ifade vermişti.