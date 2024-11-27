Yorgun Mermi İle Ölüm: Zanlı Tutuklandı

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir kadının "yorgun mermi" isabet etmesi sonucu ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çiçek Mahallesi'nde ikamet eden 28 yaşındaki Kevser Bozkurt, 8 Ağustos 2024'te evinin önünde oturduğu sırada başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, olay yeri yakınındaki düğünde havaya ateş ettikleri tespit edilen G.T, A.A, F.Ç, E.B, H.Ç, ve N.Ç'nin ikametlerinde arama yapıldı.

Aramada ele geçirilen 6 tabanca ve bölgede bulunan boş kovanlar balistik incelemeye alındı.

Yapılan incelemelerde, genç kadının vücudundan çıkan mermi çekirdeğinin G.T'nin (28) silahına ait olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen G.T. tutuklandı.