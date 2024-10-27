Yorgun Mermi İş Yerinin Çatısına Düştü

Samsun'un Bafra ilçesinde, iş yerinin çatısına yorgun mermi düştü.
Alparslan Mahallesi'nde iş yeri bulunan A.A, silah sesleri duydu, kısa bir süre sonra çatıyı delen yorgun mermi ayağının yanına düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
İnceleme yapan ekipler, tavanı delip yere düşen mermiyi muhafaza altına aldı.
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