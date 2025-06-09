Çorum'da evinin balkonunda oturduğu esnada eline yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı.
Tatar köyünde akrabaları ile balkonda oturan Şerife E'nin (80) eline yorgun mermi isabet etti.
Yaralı kadın akrabaları tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Yorgun Mermiyle Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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